Eventi a Montelupo nell'ultimo weekend prima di Natale

Il Comune di Montelupo Fiorentino si prepara a celebrare l'ultimo fine settimana prima del Natale con numerosi eventi.

Sabato 18 dicembre

Alle ore 16.00 previsto il terzo appuntamento con “Al museo con gli occhi degli artisti. Visite guidate con ospiti speciali” . Una visita alla Fornace del Museo e al Museo della Ceramica accompagnati da Alessio Ferrari e Lelio Rossi, per scoprire gli spazi di lavoro della bottega e le collezioni del museo sotto il punto di vista speciale dei protagonisti della ceramica di Montelupo.

Alle ore 16.30 invece, il Gruppo Astrofili Montelupo e il Club per l’Unesco di Vinci hanno promosso l'incontro dal titolo “Ipotesi astronomiche sulla stella dei Magi”. L’evento si svolgerà nella sala del consiglio del palazzo comunale ed è invitato a parlare e a confrontarsi con il pubblico il divulgatore scientifico Emiliano Ricci che ci accompagnerà nel percorso di acquisizione di nuove informazioni sulla stella che guidò i Magi verso il luogo della Natività.

Emiliano Ricci si è laureato in fisica con orientamento astrofisico presso l'Università di Firenze. Come giornalista scientifico, ha collaborato con molte testate, sia locali che nazionali, come l'Astronomia, Le Stelle Nuovo Orione, Coelum, Quark, Airone, l'Unità, Il Corriere di Firenze. Attualmente collabora con Le Scienze, BBC Scienze e Focus. Ha collaborato alla realizzazione di enciclopedie e di opere a fascicoli dedicate all'astronomia per gli editori UTET, Fabbri e De Agostini.

Il ricco programma si conclude alle ore 17:00 al MMAB, dove torna la rassegna sulla lingua e sulla cultura francese e francofona “Vive la France”, con la prima conferenza sul tema "Sotto la maschera", dedicato alla scoperta del mistero che, dal XVII secolo in poi, ha ispirato romanzi, pièces teatrali, fumetti e film a cura di Luca Rossi.

Si ricorda inoltre che il mercato settimana in piazza dell'Unione Europea si protrarrà per l'intera giornata.

Domenica 19 Dicembre

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 il nostro centro storico si anima per i bambini.

In corso Garibaldi sarà allestita infatti un area gioco, con strutture in legno ed oggetti di recupero.

Il gruppo musicale Happy Quartet sarà la colonna sonora di questa manifestazione con uno spettacolo alle 15,30 in piazza della Libertà e un altro spettacolo alle 18.30 in corso Garibaldi.

È dedicato ai bambini anche il laboratorio “fumetti con il naso rosso”, previsto a partire dalle ore 16.00 presso La Fornace del Museo.

Con la guida esperta di Lelio Rossi i bambini potranno disegnare e dipingere su ceramica i fumetti con il naso rosso. Le opere ranno cotte nel forno del Museo, e dopo qualche giorno sarà possibile riprenderle. Consigliata la prenotazione al numero 0571/1590300.

Ricordiamo, infine, l'apertura di "Cantieri Montelupo: Tritume", una mostra collettiva che restituisce gli esiti di un cantiere d’arte contemporanea e curato da Christian Caliandro che ha visto artisti Marco Ulivieri, Laura Cionci, Emanuela Barilozzi Caruso, Marco Raparelli, dialogare con gli autori Claudia di Palma, Simone Innocenti e Angelo Ferracuti.

Presso il palazzo podestarile, via Baccio da Montelupo. Orari di apertura: 10.00 - 13.00; 15.00-19.00.

Sarà aperto anche il Temporary Shop dei produttori della Ceramica di Montelupo dove si tiene una vendita straordinaria di tutti gli oggetti che hanno decorato gli alberi di Natale dell’edizione 2020, una bella selezione di piatti e vasi che esprimono il meglio del fatto a mano della ceramica del territorio nelle versioni della ceramica tradizionale e contemporanea.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa