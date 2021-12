Fondazione CR Pistoia e Pescia dona 10mila euro al Banco Alimentare della Toscana

Tra gli amici che da sempre viaggiano al fianco del Banco Alimentare della Toscana nella quotidiana distribuzione di cibo per tutte le persone e le famiglie in difficoltà, c’è senza dubbio la Fondazione CR Pistoia e Pescia.

Ormai dal 2010 il sostegno della Fondazione è importantissimo per il Banco Alimentare soprattutto nella provincia di Pistoia: quest’anno, nonostante le difficoltà o forse proprio per le sempre maggiori difficoltà di questi mesi, hanno pensato di dare un aiuto concreto di ben 10mila euro, una cifra addirittura raddoppiata rispetto a quella degli anni scorsi, cifra che verrà gestita in un corposo progetto che comprende i Siticibo delle mense aziendali ed un aumento del recupero proprio dalle aziende del territorio.

“I mesi di pandemia – ha sottolineato il presidente del Banco Alimentare della Toscana, Leonardo Berni – ci hanno mostrato una volta di più l’importanza di poter far affidamento su sostenitori concreti, che condividono il nostro impegno e che decidono di darci un aiuto concreto per chi ha fame. Quello che la Fondazione CR Pistoia e Pescia fa con noi da più di 10 anni va al di là delle cifre (decisamente consistenti) perché è una forma di aiuto che arriva dritta lì dove ce n’è bisogno”.

Fonte: Ufficio Stampa