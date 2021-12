La Compagnia del Sigaro nasce in solidarietà: raccolta fondi per la Croce Rossa

E' stata un successo la cena di fondazione della Libera Compagnia del Sigaro di Firenze, associazione culturale avente ad oggetto lo studio della coltivazione del tabacco e della produzione di sigari, la loro degustazione ed il tramandare i legami profondi con il 'nuovo mondo' della città di Firenze e dei suoi cittadini più illustri, a partire da Amerigo Vespucci.

Durante la cena di lunedì scorso a Villa Cora, è stata promossa una raccolta di fondi a favore della Croce Rossa Comitato di Firenze. Alla fine della serata, il Presidente dell'Associazione, Borgheresi ha consegnato quanto raccolto al Presidente della Croce Rossa Comitato di Firenze, Lorenzo Adreoni, ringraziando la CRI per il lavoro svolto e che sta svolgendo negli Hub vaccinali di Firenze ed in particolare al Mandela Forum. Andreoni ha ringraziato per la somma donata, specificando che sarà devoluta interamente al progetto dell'Unità di Strada che si occupa dell'assistenza e del conforto dei senza tetto presenti in città. Alla serata di gala hanno partecipato il Presidente Nazionale della Cigar Club Association, Francesco Minetti e la nota azienda toscana di produzione tabacco e sigari, Mastro Tornabuoni con il Presidente, Andrea Pichi Graziani.

Hanno preso parte all'evento anche i rappresentanti delle istituzioni. Per la Regione Toscana erano presenti la Vicepresidente della Giunta, Stefania Saccardi e il Presidente del Consiglio Regionale, Antonio Mazzeo, mentre per il Comune di Firenze ha portato i saluti del sindaco Nardella la Vicesindaca Alessia Bettini, presenti anche gli Assessori Federico Gianassi e Cecilia Del Re. Tutti si sono associati ai ringraziamenti alla Croce Rossa e complimentati per l'iniziativa promossa.

Fonte: Libera Compagnia del Sigaro di Firenze