Lavoro, Livorno mette in campo 21 posti a tempo indeterminato

ESTEEM Srlu, società in house del Comune di Livorno che si occupa di progettazione, re-ingegnerizzazione e supporto ai servizi della pubblica amministrazione, ha pubblicato sei avvisi di selezione pubblica per titoli ed esami per complessivi 22 posti, di cui 21 a tempo indeterminato.

Le candidature potranno essere presentate (a partire da oggi, venerdì 17 dicembre) entro giovedì 13 gennaio.

Le prime due selezioni, per diplomati, sono per 10 posti V livello Contratto collettivo nazionale del Commercio e 4 posti IV livello CCNL Commercio, per lo svolgimento di mansioni prevalentemente di front e back office a supporto della gestione e riscossione dei Tributi comunali, del Canone Unico Patrimoniale e per il servizio di Pubbliche Affissioni, e all'occorrenza anche di altre mansioni relative ai servizi affidati ad Esteem.

Per entrambe le selezioni è richiesto il diploma di scuola superiore e almeno 12 mesi di esperienza lavorativa con mansioni attinenti a quelle previste dal bando.

La terza selezione, sempre per la stessa tipologia di mansioni, riguarda un posto da capo servizio, esperto in sviluppo organizzativo, 1° livello retributivo CCNL Commercio. È richiesta la laurea del vecchio ordinamento, specialistica o magistrale, e almeno 36 mesi di esperienza lavorativa continuativa nel settore.

La quarta selezione è per due operai specializzati a tempo indeterminato per la gestione del servizio Pubbliche Affissioni, V livello CCNL Commercio. È richiesta la licenza media, la patente B e almeno 12 mesi di esperienza lavorativa continuativa per mansioni e materie attinenti alla selezione.

C’è poi una selezione per 4 posti programmatore software, sistemista ed altre mansioni riconducibili alla classificazione European e-Competence Framework 3.0 livello e-2 dim. 3 a sostegno di progetti che riguardano la gestione informatica dei tributi locali e in generale l'ICT per la Pubblica Amministrazione. Livello retributivo IV CCNL Commercio. È richiesta almeno la laurea triennale in materie tecnologiche e informatiche e almeno 6 mesi di esperienza lavorativa nel settore, o il diploma di scuola superiore con almeno 36 mesi di esperienza lavorativa nel settore.

L’ultima selezione è per un posto da direttore operativo con rapporto di lavoro a tempo determinato full time della durata di 5 anni. Inquadramento CCNL Dirigenti Commercio e Terziario.

I bandi delle selezioni, con le informazioni dettagliate sui requisiti e sui titoli richiesti, gli argomenti di esame, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove e le modalità di presentazione delle domande sono pubblicati sul sito internet di Esteem (https://www.esteemsrl.it/esteem/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/selezioni-esterne-in-corso). La domanda di ammissione può essere presentata esclusivamente in modalità telematica entro il 13 gennaio collegandosi all’indirizzo https://esteemsrl.selezionieconcorsi.it/ (non usare Internet Explorer), cliccando su “Partecipa” e dopo la registrazione compilando lo specifico modulo online secondo le istruzioni riportate nell'allegato A di ciascun bando.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a personale@esteemsrl.it indicando nell’oggetto della mail il codice della selezione (es. ESTEEM - 2021 SA1).

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa