Mimmo Lucano a Firenze per parlare del "modello Riace"

A oltre due mesi dalla condanna di primo grado a Mimmo Lucano continua l’impegno della Cgil Firenze per ribadire che il modello Riace è stata un’esperienza positiva di accoglienza, che dovrebbe essere presa come esempio, anche per farla finalmente finita con i respingimenti e la Legge Bossi-Fini. Insieme a molte altre realtà fiorentine abbiamo dato vita al Comitato “Firenze per Mimmo Lucano”.

Prima iniziativa domenica 19 dicembre ore 21, Teatro Affratellamento (via G. Orsini 73 – Firenze). Incontro con Mimmo Lucano e proiezione del film “Il Volo” di Wim Wenders.

Interverranno tra gli altri: Domenico Lucano, ex sindaco di Riace; Luigi Manconi, "A Buon Diritto" Onlus; Antonella Bundu, consigliera comunale, e Peppe Voltarelli, cantautore

Capienza limitata a 150 posti. Prenotazione tramite il link: https://tinyurl.com/ iscrizione19dicembre o chiamando il 3382708123. Obbligatori Green pass e mascherina

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa