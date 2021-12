Montespertoli brinda al 2022 con le associazioni del territorio

L'Amministrazione Comunale di Montespertoli invita tutte le associazioni del territorio ad un brindisi per scambiarsi gli auguri di Natale martedì 21 dicembre, ore 21:15, presso l'Auditorium del Museo del Vino "I LECCI".

"La complicità dell’atmosfera festosa e conviviale che tante associazioni hanno contributo a realizzazione per questo Natale speriamo sia di buon auspicio per accogliere il nuovo anno, vogliamo tornare a stringere i rapporti che a causa della pandemia si sono allentati e quale migliore occasione del Natale" spiega il Sindaco Alessio Mugnaini "Ci vedremo quindi al Museo del Vino per un scambiarci gli auguri e per progettare insieme l'anno che verrà."

Dal 2019 l'Amministrazione ha mappato le tante associazioni del territorio recuperando contatti e rapporti e creando il calendario unico degli eventi del 2020. Purtroppo a causa della pandemia tante iniziative si sono fermate e adesso l'impegno è quello di riproporre il "Calendario degli Eventi" del 2022.

Le associazioni sono invitate quindi a compilare un modulo online (https://bit.ly/CalendarioEventi2022) per inserire tutte gli eventi in programma così da organizzare al meglio le attività future del paese.

Fonte: Comune di Montespertoli