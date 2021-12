Natale a Montemurlo, non solo mercatini e concerti: riparte la Sala Banti

A Montemurlo ancora una volta sarà un fine settimana ricchissimo di appuntamenti per vivere l'atmosfera del Natale, per stare insieme, per fare acquisti, per ridere e riflettere grazie alla magia del teatro che dopo due anni di assenza ritorna ad animare la Sala Banti.

Domenica 19 dicembre in piazza della Costituzione dalle ore 8 alle 14 si svolgerà un mercato straordinario degli ambulanti, mentre dalle ore 9 alle 19 nel centro di Montemurlo si svolgerà il mercatino natalizio a cura della Pro Loco Montemurlo. Resterà chiusa la via Montalese dalla rotatoria di via Rosselli fino all’intersezione con via Scarpettini. Tante bancarelle, negozi aperti e l'animazione dei Miles Ties con un divertente concerto itinerante.

In serata alle ore 21,15 al teatro della Sala Banti ( piazza della Libertà) si apre la stagione teatrale 2021-2022 con lo spettacolo fuori abbonamento “Anita” con Anna Marcato e la regia di Rita Pelusio. Prezzo speciale 8 euro. Informazioni e prenotazioni email: salabantiprosa@gmail.com.

Una donna, Anita. Un luogo intimo e per certi versi quasi sacro, il bagno: luogo di riflessioni e colpi di genio, spazio per far nascere le idee e canticchiare canzoni, posto in cui si entra sporchi e si esce vitali e rinnovati. Tra spugne e spazzole che roteano, tra un mambo e un merengue, Anna Marcato nei panni - si fa per dire - di Anita coinvolge il pubblico nel primo musical da bagno in vasca da bagno. Anita, giocolerie da bagno è uno show completo, ricco di monologhi, gags, visual comedy e canzoni comiche.

Tante le iniziative dedicate ai più piccoli come lunedì 20 dicembre ore 16,30 alla biblioteca comunale “Bartolomeo Della Fonte” con la lettura animata e laboratorio “Babbo Natale in biblioteca” con una sorpresa per tutti i bambini!.In collaborazione con la Coop la Ginestra. Prenotazioni telefono 0574 558567.

In serata, alle ore 21,15 al Centro culturale La Gualchiera (Via del Carbonizzo 9-11), si svolgerà il concerto “Natale in Music” a cura degli allievi ed insegnanti della Filarmonica G. Verdi di Montemurlo.

Martedì 21 dicembre, invece, la banda della Filarmonica Giuseppe Verdi di Montemurlo regalerà a tutti i montemurlesi il concerto di Natale nella chiesa parrocchiale di Oste ( piazza Amendola).

Mercoledì 22 dicembre ore 21 al teatro della Sala Banti ( piazza della Libertà) il movimento di cultura teatrale “I Formaggini Guasti” propongono The Late Christmas Show, un divertente spettacolo natalizio; prenotazione obbligatoria al telefono 328 2718519. Sempre per i più piccoli giovedì 23 dicembre alle ore 17 al Centro Culturale La Gualchiera andrà in scena lo spettacolo “La signora Rubafeste”con Laura Belli e Lorenzo Torracchi.

Per prenotazioni: 340 2556348 - 338 7403172

Per gli eventi in spazi chiusi è richiesto il possesso del super green pass (escluso ragazzi con meno di 12 anni), salvo quelli in biblioteca dove è sufficiente il “green pass- base”. Per partecipare agli eventi le prenotazioni sono consigliate scrivendo alla mail:promo.cultura@comune.montemurlo.po.it . Il programma completo degli appuntamenti è consultabile sul sito del Comune di Montemurlo www.comune.montemurlo.po.it e sui canali social dell'amministrazione comunale.

