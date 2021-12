Vespa, nuovo progetto con la popstar Justin Bieber

Uno dei marchi italiani più famosi incontra uno dei cantanti più noti. Oggi, venerdì 17 novembre, Justin Bieber e Vespa presentano una delle collaborazioni più incredibili del 2022.

"I miei fan sanno quanto io ami lo sport: lo skateboard, l'hockey, il basket, la BMX. Sono da sempre attratto da questo mix di stile, eleganza e velocità", ha dichiarato Justin Bieber. "Sono entusiasta all’idea di poter reinterpretare l'iconico design di Vespa".

Ancora non si sanno molti dettagli sulla partnership, perché tutto sarà svelato all'inizio del 2022. Per adesso però è ufficiale l'incontro tra Bieber e Vespa. Da Pontedera e dal Gruppo Piaggio commentano: "Spinti dal desiderio di esplorare la creatività e celebrare lo stile e il design, ma allo stesso tempo divertirsi insieme, Justin Bieber e Vespa presentano una delle più sorprendenti collaborazioni. Lo stile e il design sono una costante fonte di ispirazione per Justin, mentre Vespa è da sempre vicina al mondo della musica e dei giovani".