Prova a uscire con il carrello della spesa senza pagare, finisce nei guai un 42enne

L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha denunciato in stato di libertà, per il reato di tentato furto aggravato, un 42enne residente nella immediata periferia cittadina, che nei giorni scorsi in un supermercato della zona di Cisanello aveva tentato di asportare un carrello colmo di merce, del valore di quasi 200 euro.

Nello specifico, dopo essersi guardato attorno con circospezione, ha tentato di superare i controlli, uscendo dall’ area salvatempo approfittando della temporanea apertura del cancelletto di sicurezza operato da altri clienti.

La sua mossa è stata notata dagli addetti alla sicurezza, che lo hanno bloccato ed allertato il 112 NUE. Sul posto la volante lo ha identificato e denunciato: infatti, nonostante abbia pagato tutto il contenuto del carrello, scusandosi per il tentato furto ed adducendo asserite difficoltà economiche, è stato denunciato d’ ufficio perché ad una bottiglia di superalcolico aveva strappato il codice antitaccheggio.