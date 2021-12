Pusher alla fermata della tramvia, arrestato

Ancora uno spacciatore arrestato dalla Polizia Municipale. È successo mercoledì pomeriggio alla fermata tramvia “Fallaci”. Gli agenti del Reparto Antidegrado della Polizia Municipale stavano sorvegliando la zona nell’ambito dei controlli mirati contro lo spaccio quando hanno assistito in diretta allo scambio droga/denaro. Gli agenti hanno aspettato che il cliente si allontanasse e poi lo hanno fermato: si tratta di un minorenne straniero che ha mostrato agli agenti un involucro di circa 8 grammi di hashish appena acquistato per 30 euro. A questo punto la pattuglia ha fermato anche il pusher, successivamente identificato come un 30enne straniero residente a Firenze, già noto alkle forze dell’ordine e con quattro diversi alias. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato ulteriori 5 grammi di hashish e 145 euro, probabile provento dello spaccio. Per l’uomo è scattato arrestato per vendita di sostanze stupefacenti. Ieri l’udienza per direttissima ha stabilito per lui l’obbligo di dimora a Firenze, di stare a casa dalle 19 alle 7 e di firma dai Carabinieri una volta al giorno.