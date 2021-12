Scuola di Poggio alla Malva, 70mila euro dal Pnrr per i lavori antisisma

Il Comune di Carmignano si aggiudica i fondi stanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per l'adeguamento alle norme antisismiche per la scuola dell'infanzia di Poggio alla Malva.

L’amministrazione Prestanti si è sempre impegnata nella messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio, cercando fondi che potessero rimpinguare le casse comunali e assicurare i lavori necessari nelle varie zone del territorio, e questa volta non poteva lasciarsi sfuggire i cospicui fondi stanziati nel PNRR e destinati a varie tematiche. Così ha tentato in molte maniere di ideare progetti validi che potessero risultare meritevoli di ottenere fondi.

"Sono felice che fra i progetti presentati sia stato scelto intanto quello attinente la scuola di Poggio alla Malva - precisa il sindaco, Edoardo Prestanti -. Sperando che sia il primo di una lunga serie, sono soddisfatto di avere questi settantamila euro necessari per garantire agli alunni e al personale scolastico della scuola dell'infanzia di Via Naldi di poter lavorare in sicurezza e serenità. Saranno tutti investiti nei lavori di adeguamento alle norme antisismiche".

