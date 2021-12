Senza green pass né mascherina nel negozio bio, multate titolari

Questa mattina durante i controlli programmati per il rispetto della normativa relativa all’obbligo di green pass una pattuglia della Polizia municipale di Firenze è intervenuta in un minimarket biologico.

Nonostante la presenza di numerosi clienti, le due titolari stavano servendo senza utilizzare alcun dispositivo di protezione. Alla richiesta del green pass hanno risposto di non averlo in quanto contrarie a farsi il vaccino e alla normativa sanitaria che obbliga a farsi il tampone.

Entrambe sono state multate sia per la violazione alle norme del DPCM sia per la mancanza di greenpass (sanzioni da 400 euro). Per il negozio è scattata la chiusura per 24 ore. In caso di altre violazioni scatterà la chiusura per 5 giorni

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa