Spavento per una donna a Volterra, urtata da un furgone sviene: i poliziotti la soccorrono

Spavento questa mattina a Volterra per una signora che fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi. La donna sarebbe stata urtata involontariamente da un furgone in transito.

A trovarla spaventata, circondata da un gruppo di persone vicino a Viale Lorenzini, la polizia che intanto era impegnata in attività di controllo del territorio. Notando le persone, gli agenti si sono avvicinati trovando la signora impaurita per ciò che le era accaduto. Ma poco dopo lo spavento si sarebbe aggravato, provocandole un improvviso malore e lo svenimento.

I poliziotti presenti sono così intervenuti praticando le manovre di primo soccorso. Le operazioni tempestive fortunatamente hanno dato buon esito e la donna è stata assistita fino all'arrivo del personale sanitario sul posto.