Spinge e picchia turisti che non vogliono acquistare la sua merce, denunciato a Pisa

Un 23enne senegalese è stato denunciato in stato di libertà dalla polizia di Pisa per percosse: avrebbe spintonato e colpito con un pugno una coppia di turisti bolognesi nell'area del Duomo. L'uomo stava tentando di vendere ammennicoli alla turista, al 'no' di lei è arrivata una spinta. Quando il marito è intervenuto per difenderla è stato anch'egli spintonato e colpito con un pugno al petto. Con la chiamata al numero unico d'emergenza 112 è stata inviata una volante. Il ventenne è stato trovato nei pressi della porta dei Leoni. Una volta trasferito negli uffici della questura è scattata la denuncia e l'allontanamento dalla città.