Tabellini avverte: "Mascherina all'aperto nei luoghi affollati, aumenteranno i controlli"

"Assistiamo in questi giorni a un progressivo aumento dei contagi da Covid-19 anche nel nostro territorio, per questo motivo rivolgo a tutti i cittadini l'invito ad effettuare le vaccinazioni, sia della prima dose – per chi non l'avesse ancora fatta - sia dei richiami consigliati dall'autorità sanitaria".

Sono le parole con le quali il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini invita i cittadini a non abbassare la guardia contro il Covid.

"La vaccinazione ha dimostrato di poter dare nuova serenità alla nostra comunità, riducendo enormemente il rischio di casi gravi e di morti; ha evitato la congestione delle strutture sanitarie e ha permesso alle attività economiche di continuare a lavorare anche se è in corso una quarta ondata della pandemia.

Non dobbiamo abbassare la vigilanza. Il vaccino non esclude completamente il rischio di contagio, per questo motivo, soprattutto nel periodo natalizio, in cui con maggior frequenza ci ritroviamo assieme, dobbiamo ricordare le regole di sicurezza e di buon senso.

Controlliamo la nostra salute, in caso di sintomi da raffreddamento e febbre, isoliamoci, soprattutto se siamo a contatto con persone fragili, ed effettuiamo test per fugare qualsiasi dubbio.

In merito alle mascherine, utilizziamole attentamente secondo quanto prescritto dalla normativa ossia sempre nei luoghi pubblici chiusi (ove non previsto diversamente), sempre anche all'aperto nei luoghi affollati e negli assembramenti. Cosa si intende per luoghi affollati o assembramenti? Si intende dove ci sono due o più persone che non riescono a mantenere la distanza di sicurezza di un metro fra loro.

È chiaro che questa situazione nelle vie strette di Lucca può verificarsi facilmente soprattutto nelle giornate vicine alle festività. Per questo invito tutti i cittadini a indossare la mascherina all'aperto in queste situazioni di rischio e annuncio che aumenteremo i controlli – in coordinamento con le altre Forze dell'Ordine – per informare e richiamare al rispetto delle regole di sicurezza".

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa