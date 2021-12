Tenta di rubare un monopattino, denunciato 40enne a Pisa

L’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha denunciato un cittadino di origine rumena 40enne per i reati di tentato furto aggravato, porto di oggetti atti ad offendere e violazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno a Pisa.

Verso le 22 in piazza dei Grilletti, infatti, un cittadino ha segnalato un individuo sospetto che tentava di asportare un monopattino elettrico privato, legato ad una rastrelliera da una catena in acciaio, che il ladro tentava di tagliare con una tronchesina. Sul posto è stata inviata una volante della Questura, che ha rintracciato il sospetto poco distante, in via dell’ Occhio, sottoponendolo a perquisizione sul posto e sequestrandogli una tronchese, una mini torcia, un coltellino.

Portato in ufficio, è emerso che l'uomo era destinatario della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Pisa, da parte del Questore di Pisa il 4 giugno del 2019 e valido per 3 anni.

Dopo il fotosegnalamento di rito e la redazione degli atti inerenti la denuncia, è stato invitato ad allontanarsi dal comune di Pisa.