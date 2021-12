Torna alla Chiesa di Ognissanti il concerto Gospel per ATT

Sabato 18 Dicembre alle ore 21.15 nella Chiesa di Ognissanti a Firenze (Borgo Ognissanti, 42) andrà in scena “Accendi la tua Luce”, il concerto Gospel a cura del Light Gospel Choir dedicato all’Associazione Tumori Toscana.

L’evento organizzato dall’Associazione Borgognissanti, presieduta da Fabrizio Carabba, torna finalmente con un’edizione ancora più ricca e coinvolgente.

Il Light Gospel Choir, diretto dalla Maestra Letizia Dei, trascinerà il pubblico in un crescendo di energia ed emozione. Un evento di grande musica per stringere in un abbraccio i malati oncologici e le loro famiglie.

Ingresso a offerta libera. Prenotazione obbligatoria: Paola Neri 3356586211 (solo messaggi WhatsApp)

Fonte: ATT - Ufficio stampa