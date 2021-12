Ultima settimana per i Mercatini di Natale in piazza della Vittoria

Ultima settimana alla scoperta dei “Mercatini di Natale” in piazza della Vittoria. Dal 18 al 24 dicembre tante proposte per un regalo ‘unico’, fatto a mano oppure per regalare anche prodotti agroalimentari del territorio locale e toscano sempre di qualità.

I Mercatini si svolgeranno per tutta la settimana con orario continuato dalle 10 alle 20 nei giorni sabato 18, domenica 19, mercoledì 22, giovedì 23, venerdì 24 dicembre e solo il pomeriggio in orario dalle 16 alle 20, nei giorni di lunedì 20 e martedì 21 dicembre.

SOTTO I GAZEBO LE CREAZIONI DI - Le Chicche di Rosy di Capraia e Limite, con borse curate nei minimi particolari, realizzate con stoffe importanti o all’uncinetto; Aramm Pezzi Unici arriva da Peglio (PU) con gioielli in rame rodiato; Francesco Gasparri di San Miniato con i suoi variopinti salvadanai in legno; Zara di Borgo a Mozzano (LU) con gli accessori per allestire il presepe. E poi,

i giochi da tavolo di Giochi Briosi, casa editrice di giochi di Sovigliana Vinci. L’era digitale porta inevitabilmente ad isolarsi, questi giochi sono elaborati per aggregare le persone, per conoscere divertendosi.

Per il settore agroalimentare, esporranno le loro prelibatezze: l’azienda agricola Lorenzo Firenzani di Castelfiorentino, produttore di zafferano, con il suo marchio RossoPuro.

È possibile acquistare semplicemente il barattolino con lo zafferano in stimmi o le nuovissime cooking box e cioè, un kit con tutto l’occorrente per cucinare dei primi piatti con la più preziosa delle spezie.

Sarà presente il Podere Lemniscata, una piccola e profumata realtà sulle colline di Montespertoli, porta sui banchi del Mercatino tanti prodotti alla lavanda. Dall’olio essenziale, alle tisane, sciroppi, confetture.

Immancabile La Birroteca di Empoli, un vero e proprio beer shop, propone le migliori birre artigianali della Toscana, da poter confezionare per un regalo sicuramente apprezzato.

La Fattoria le Caprine di Gambassi Terme, presentano la loro selezione di formaggi artigianali di capra a latte crudo. Le metodologie di produzione del piccolo caseificio guardano verso il Nord d’Italia e la Francia. Formaggi freschissimi, affinati e stagionati, a crosta fiorita o lavata. Durante il mercatino i formaggi saranno proposti sottovuoto.

Il mercatino si completa con tante altre proposte: sassi dipinti, tegole decorate, biancheria per la casa, decorazioni natalizie, foulard in seta, e molto altro.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa