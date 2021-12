Un'ambulanza e altri due nuovi mezzi per la Pubblica Assistenza di Colle

Si svolgerà sabato 18 dicembre l’inaugurazione della nuova ambulanza BLSD e di due mezzi attrezzati per il trasporto disabili della Pubblica Assistenza di Colle di Val d'Elsa. L’Associazione colligiana amplia il proprio parco mezzi così da poter offrire alla cittadinanza un miglior servizio ed una più capillare copertura del territorio in ambito sanitario e sociale.

La nuova ambulanza BLSD, in ricordo del Sig. Franz Peri, è stata acquistata anche grazie al contributo di ChiantiBanca, della Pizzirani S.r.l. e della Pampaloni S.r.l., realtà economiche del territorio che hanno deciso di offrire il loro sostegno per la realizzazione di tale progetto. L'appuntamento è dunque sabato 18 dicembre alle ore 15.00 presso la sede dell'Associazione in Via Liguria n. 11 per festeggiare l'arrivo dei nuovi mezzi sociali.