Con lo slogan “Insieme per la sostenibilità”, è stata inaugurata la colonnina di ricarica per veicoli elettrici firmata Birindelli Green presso la tenuta agricola biologica Villa Petriolo di Cerreto Guidi.

Il Team Green della Concessionaria Birindelli è in costante movimento sul territorio toscano, con la realizzazione di progetti e promozioni al fine di ridurre l’impatto ambientale e valorizzare e promuovere l’ormai sempre più vasta gamma di veicoli elettrici e ibridi di BMW e MINI.

Infatti questa non è che una delle tante operazioni messe in campo dal Gruppo Birindelli, che ha replicato dopo il successo dell’installazione della colonnina elettrica presso il Golf Club di Prato. Da oggi tutti i clienti di Villa Petriolo, possessori di veicoli elettrificati, non solo BMW e MINI, potranno usufruire della colonnina Birindelli Green appena installata nel parcheggio dedicato a questa tipologia di vetture.

Birindelli Auto ci tiene ad essere in prima linea nella sostenibilità, seguendo con convinzione i progetti di BMW, che entro il 2030 mira a mettere in circolazione 10 milioni di veicoli elettrificati e a ridurre le emissioni di CO2 di almeno un terzo per l’intero ciclo di vita di un veicolo. BMW ha infatti in programma di ridurre le emissioni di CO2 provenienti dalla produzione negli stabilimenti BMW dell'80% in tutto il mondo e aspira ad avere la catena di approvvigionamento più sostenibile dell'intero settore, fornendo assoluta trasparenza.

Non a caso il Team Green ha scelto come partner Villa Petriolo, eletta da Save the Planet come Best Sustainable Place 2021. Villa Petriolo vuole offrire una riconnessione inclusiva con la natura senza perdere lusso e comfort, e allo stesso tempo trasformare ciò che la Terra ci dona, senza essere trasgressivi, ma al contrario, essere sostenibili e rendere tutto parte del ciclo nel rispetto dell’equilibrio della natura, tant’è che anche il Ristorante PS all’interno della tenuta ha da poco ottenuto il prestigioso riconoscimento della Stella Michelin Green.

Visita la sezione GREEN del sito birindelli.com per scoprire un nuovo mondo, quello della mobilità elettrica.





