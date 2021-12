Non ha scelto il migliore momento per passare col rosso alla guida della sua auto. La scorsa notte un 50enne ha commesso l'infrazione di fronte a una pattuglia della polizia in viale Gori a Firenze, nell'area a Nord della città.

L'uomo è stato inseguito e fermato dagli agenti. Aveva la parvenza di essere ubriaco e non ha voluto sottoporsi all'alcol test, per questo è stato denunciato. Scattato anche il ritiro della patente e il sequestro dell'auto.