Cena degli auguri del Rotary San Miniato, festa a Poggio Adorno

La cena degli auguri del Rotary Club dii San Miniato si è svolta a Villa Guerrini Vettori comunemente conosciuta da tutti come Villa di Poggio Adorno, in un’atmosfera di serena cordialità e di affettuosa amicizia.

Per quest’anno il consiglio direttivo guidato dalla presidente Chiara Bilanceri ha scelto questa sede così sede antica e prestigiosa.

La nobile residenza è stata per tanti anni la casa anche di Cristiano Banti, pittore macchiaiolo tra i più celebri, tanto che gli affreschi di una delle camere sono spesso attribuiti al suo pennello.

Per i soci del Rotary è stato un momento di incontro, ma anche l’occasione per la presidente per fare un bilancio positivo su quanto era stato realizzato fino a quel momento; in questa breve sintesi si è riferita soprattutto alle attività di solidarietà messe in atto in occasione delle festività natalizie, ma ha voluto anche accennare agli obiettivi da raggiungere per il prossimo futuro.

Insieme ai soci del Club di San Miniato e ai loro ospiti era presente una piccola delegazione del Club vicino e amico di Fucecchio Santa Croce guidato dalla presidente Monica De Crescenzo.

Naturalmente tutto si è concluso con un brindisi e un reciproco scambio di auguri.

Fonte: Rotary Club San Miniato