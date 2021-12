Ciclista cade sulla Francesca Sud, soccorsi a Castelfranco di Sotto

Un ciclista nel primo pomeriggio di oggi intorno alle 15, è stato soccorso in seguito ad una caduta sulla via Francesca Sud, il lungo viale che da Ponticelli porta a Castelfranco di Sotto. Non si conoscono le cause della caduta dalla sella, che ha sbalzato sull'asfalto l'uomo sui quarant'anni. I rilievi sono in carico alle forze dell'ordine o di polizia intervenute.

Da quanto si apprende a prestare i primi soccorsi sono stati i vigili del fuoco, che stavano transitando sulla Francesca, fino all'arrivo di un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno. I sanitari hanno preso in carico il ciclista e lo hanno trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.