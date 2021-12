"Comuni animati dal Natale, Fucecchio no", critiche dal centrodestra

I giorni che precedono il Natale ci mostrano normalmente città sfavillanti di luci, strade affollate di persone che corrono indaffarate nei negozi per gli acquisti dei regali, manifestazioni ed eventi che animano e rallegrano le vie e le piazze.

Ci sono comuni limitrofi al nostro, come ad esempio ad Empoli, dove non si è risparmiato risorse da parte dell’Amministrazione Comunale negli allestimenti natalizi per invogliare le persone tornare a frequentare le strade del centro. A Fucecchio purtroppo, come sempre da anni, tutto questo non succede. Molti negozianti sottolineano la scarsa affluenza di persone nel centro cittadino anche in questo periodo dell’anno nel quale si confida maggiormente di fare buoni incassi, magari per sopperire alle carenze del brutto periodo passato, rilevando l’assenza di eventi natalizi capaci di invogliare le persone a frequentare le vie dello shopping.

Non sembra infatti che la pista di pattinaggio funzioni e nemmeno la filodiffusione che viene peraltro coperta proprio dalla musica rimbombante della pista sembra invogliare le persone a recarsi in centro, dove purtroppo, troppi sono i fondi commerciali vuoti e dove a breve altri chiuderanno o si trasferiranno in comuni limitrofi commercialmente più appetibili come San Miniato ed Empoli.

Purtroppo le politiche locali di sviluppo economico hanno delocalizzato la zona commerciale verso via Fucecchiello, dove sono presenti centri commerciali, e importanti negozi, trasferitesi ormai da anni dal centro cittadino. Tutto questo ha portato in centro e soprattutto paese antico un degrado che sembra inarrestabile.

Abbiamo più volte proposto di valorizzare il centro storico, con iniziative che siano strutturali, pensiamo agli "Uffizi diffusi", a ridurre le tasse pubblicitarie per i negozi che sono nel centro commerciale naturale, oltre ovviamente alla valorizzazione del centro riqualificando le vie dello shopping e della parte storicamente più interessante del paese tramite interventi di riqualificazione strutturale; ma tutto questo non è mai stato recepito dalle amministrazioni Pd. Piuttosto ogni sindaco ha voluto lasciare la propria impronta, con opere o inutili o eccessivamente costose e sembra si vada in questa direzione anche con il parcheggio interrato al parco Corsini, con una spesa prevista di 4milioni. Crediamo che in questo momento molto difficile occorra l’apporto di tutti per le iniziative di rivitalizzazione del paese e non ripiegare sempre nell'aiuto dell'associazionismo che fortunatamente a Fucecchio risponde in modo propositivo, (e che ringraziamo per le lodevoli iniziative) ma sul quale ricade il peso di ogni iniziativa, che dovrebbero essere supplementari a quelle strutturate dall'amministrazione con le più importanti associazioni di categoria locale, cosa che invece non avviene.

A Fucecchio occorrono nuove idee e un nuovo modo di amministrare e come forza politica sempre abbiamo cercato di fare proposte ed indurre al cambiamento. Noi saremo propri a sostenere progetti ed iniziative per il rilancio e lo sviluppo economico di tutto il nostro territorio per questo lanciamo una campagna di ascolto e confronto verso le parti economiche che vorranno interfacciarsi con noi per progettare insieme lo sviluppo economico del territorio dei prossimi anni.

Fonte: Gruppo consiliare Forza Italia centrodestra - Fucecchio - Simone Testai e Sabrina Ramello