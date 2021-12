Concorsi pubblici e Dup, i temi del prossimo Consiglio comunale di San Miniato

Il prossimo martedì 21 dicembre, alle ore 14.00, in Sala del Consiglio è convocato il Consiglio Comunale di San Miniato.

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Risposta ad interpellanza presentata il 30.09.2021 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Patrimonio comunale”.

3. Mozione presentata il 28.07.2021 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” relativa a proposte per la frazione di La Serra.

4. Documento Unico di Programmazione 2022-2024. Approvazione. (Segretario Generale) immediatamente eseguibile

5. Riconoscimento di debiti fuori bilancio per le spese di cui alla sentenza emessa dal Giudice di Pace di San Miniato in data 09.11.2021 nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa n. 13635/21 del 03.05.2021 (Servizio Autonomo Polizia Municipale) immediatamente eseguibile

6. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000 derivante da spese di giudizio addebitate con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pisa n. 171/02/2021 depositata il 19.07.2021 (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile

7. Riconoscimento del debito fuori bilancio per notule a saldo dell’avv. Ferdinando Biondi. (Settore Affari Istituzionali e Legali) immediatamente eseguibile

8. Convenzione tra il Comune di Terricciola e i Comuni di Santa Croce sull’Arno, San Miniato, Castelfranco di Sotto e Montopoli in Val d’Arno per il servizio di reclutamento concorsi. (Segretario Generale) immediatamente eseguibile

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa