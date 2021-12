Questo pomeriggio intorno alle cinque si è verificato un incendio in un appartamento a Firenze, in via del Pignone. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Firenze.

Tre persone che si trovavano nell'appartamento al piano superiore sono state messe in sicurezza dai pompieri e affidate ai sanitari del 118 intervenuti. Due di loro, un uomo di 48 anni e una donna di 81, sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio.