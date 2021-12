Denunciato dalla polizia municipale per violenza sessuale. È successo questa mattina a Firenze dove un 53enne, in via Palazzolo, ha palpeggiato una giovane nelle parti intime.

L'uomo è stato individuato e fermato poco dopo in via Maso Finiguerra. Sul posto una pattuglia del reparto Fortezza della municipale che lo ha denunciato a piede libero.