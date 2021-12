Picchia 26enne senza motivo in centro a Firenze, arrestato 19enne

Denunciato un 19enne nordafricano residente ad Arezzo dopo aver preso a pugni un uomo senza motivo. Il fatto è accaduto la notte scorsa ai danni di un 26enne che camminava in centro a Firenze, per la precisione in via dei Benci.

La polizia è riuscita a denunciare il presunto responsabile dell'aggressione. All'agguato hanno partecipato almeno altre due persone. Sequestrato anche un coltello, che il giovane avrebbe estratto da una tasca durante l'aggressione. La vittima ha riportato lesioni non gravi.