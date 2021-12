La carica dei 101 di Piero Danti, festeggia l'unico centenario di San Miniato

Un'altra candelina si aggiunge alla collezione del sanminiatese Piero Danti che oggi ha compiuto 101 anni. Centro storico in festa per l'unico centenario uomo del Comune. Infatti, come spiegato dal sindaco Giglioli che ha omaggiato Danti anche sui social, si tratta dell'unico "uomo che ha raggiunto tre cifre".

Il primo dunque a tagliare il traguardo della longevità nella città della Rocca. Nell'occasione del 100+1, Danti ha ricevuto la visita del primo cittadino e per un giorno è stato sindaco anche lui, indossando la fascia tricolore al posto del tradizionale mazzo di fiori regalato "alle colleghe centenarie". I panni di sindaco li ha vestiti molto bene Danti, in un "gioco che ha molto apprezzato - racconta Giglioli - col suo tipico spirito mite e burlone. Auguri Piero! E 200 di questi giorni" conclude il post del sindaco di San Miniato, con foto di rito del primo cittadino per un giorno Danti.