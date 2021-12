Rapina a Di Natale, l'imprenditore Campinoti: "Hanno tentato di entrarmi in casa la stessa sera"

Potrebbe esserci una connessione tra la rapina vissuta dalla famiglia dell'ex attaccante dell'Empoli e adesso allenatore della Carrarese Antonio Di Natale e un altro tentativo di furto avvenuto la stessa sera.

A descrivere l'episodio è l'imprenditore Simone Campinoti, titolare della Ceam di Casenuove ed ex presidente della Confindustria Empolese Valdelsa.

Dei ladri avrebbero tentato di entrare nell'abitazione dei Campinoti di Montespertoli, al confine con Empoli. "Hanno provato a entrare in casa mia mentre eravamo dentro, fortunatamente non ci sono riusciti nonostante abbiano fatto dei danni al portone blindato", spiega Campinoti in un post su Facebook. "Hanno anche perquisito le auto ma non hanno portato via nulla. Le statistiche dicono che i reati sono in diminuzione, ma è perché la gente è stufa e non denuncia più nulla", spiega ancora.