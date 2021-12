Rotary Fucecchio-Santa Croce riunito per le feste: auguri e solidarietà

Si è svolta la consueta serata degli Auguri del Rotary Club Fucecchio-Santa Croce sull'Arno. Presente anche a presidente del Club di San Miniato Chiara Bilanceri che ha sottolineato insieme alla presidente Monica De Crescenzo, l'amicizia tra i due Club.

La Serata è stata caratterizzata dalla solidarietà. Grazie alla partecipazione di tutti i Soci e di tutti gli Amici del Club presenti, il ricavato è stato devoluto a favore del Progetto “Campus Interabile” promosso da Margherita Magi, moglie del Governatore del Distretto 2071 Fernando Damiani. Si tratta di un Service che, attraverso la convivenza e programmi ricreativi dedicati, vuole perseguire lo scopo di superare le barriere. Viene realizzato con il volontariato di Soci Rotariani, in collaborazione con i Boyscout, la Croce Rossa e con l’aiuto di Educatori professionali. Si tratta di una vacanza offerta ad adolescenti diversamente abili, di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, segnalati dai Servizi Sociali o da altre Associazioni, condivisa con altri coetanei non diversamente abili. Per i primi si tratta di vivere lontano dalle famiglie e quindi acquistare autostima, fiducia in loro stessi, per i secondi si tratta di avvicinarsi alla disabilità, comprenderla, accettarla e sviluppare la capacità di integrazione ed inclusione. È un Service ideato dai Rotariani dell'area della Maremma e che è stato realizzato per diversi anni prima che il Covid lo interrompesse.

Inoltre il Rotary Club Fucecchio-Santa Croce sull'Arno ha un nuovo giovane componente. Si chiama Francesco Sani, fucecchiese laureato in Architettura presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze. "Tantissimi Auguri a Francesco per l’apporto che darà al raggiungimento continuo dei fini e degli obbiettivi che il Club Rotary Fucecchio-Santa Croce S.A. avrà negli anni a venire" dichiarano dal Club.