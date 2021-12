Servizio Civile Universale, 211 posti per i giovani nelle Misericordie Pisane

È uscito il nuovo bando giovani per lo svolgimento del Servizio Civile Universale. È aperta alle Misericordie Pisane la selezione di 211 giovani tra i 18 ai 28 anni. Ai giovani in servizio è corrisposto un assegno di natura non retributiva pari a 444,30 euro.

Sono disponibili:

Un posto per il progetto "SIRE"

15 posti per il progetto "Giovani con l'infanzia, l'adolescenza e le famiglie"

195 posti per il Progetto "Tutti all'opera"

I giovani possono presentare domanda fino e non oltre le ore 14 di mercoledì 26 gennaio 2022. Le domande devono essere presentate esclusivamente on line accedendo alla piattaforma Domanda Online (DOL) https://domandaonline.serviziocivile.it

Per informazioni scrivere a serviziocivile.areapisana@misericordie.org o rivolgersi alla misericordia più vicina.