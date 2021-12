Infortunio nel primo pomeriggio di oggi per un ciclista in località Santa Maria a Marciola a Scandicci. L'uomo si trovava in una zona impervia quando è stato recuperato dai soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Firenze, che hanno raggiunto il ciclista insieme al personale del 118.

Una volta recuperato, l'uomo è stato preso in carico dai sanitari per le cure del caso.