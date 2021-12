Tenta di rubare la spesa perché non ha soldi: gli agenti fanno una colletta

Dopo aver fatto spesa al supermercato di vari generi alimentari voleva uscire senza pagare, opponendo resistenza ai commessi. Una volta sul posto gli agenti della municipale hanno fermato l'uomo ma, accertato che non avesse soldi per comprarsi da mangiare, hanno fatto una colletta per pagargli la spesa. È successo nei giorni scorsi nell'Aretino, in un negozio di Castiglion Fiorentino.

L'uomo, un 66enne, aveva preso dagli scaffali del cibo per un valore di 46 euro e, dal momento che non voleva pagare, il personale del supermercato ha richiesto l'intervento della municipale. Nonostante i tentativi di sviare alla situazione sul posto sono giunti gli agenti ed è emerso che l'uomo, residente nell'Aretino, avesse piccoli precedenti sempre per furto di generi alimentari. È intervenuto anche il suo tutore senza però riuscire a calmarlo. A quel punto la municipale lo ha ascoltato, tranquillizzato e denunciato per furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Ma alla fine dell'intervento gli agenti hanno ricostruito come l'uomo avesse realmente difficoltà nel comprarsi da mangiare. Così, nello spirito solidale del Natale, la municipale ha fatto una colletta per aiutarlo a pagare la spesa.