Trasportava droga tra Firenze e Prato usando mezzi pubblici: arrestato

Accusato di trasportare stupefacenti tra Firenze e Prato un 54enne, di origini marocchine residente a Campi Bisenzio, è stato arrestato dalla polizia di Prato. L'uomo, regolare con il permesso di soggiorno e ritenuto corriere della droga, secondo le indagini si spostava tra le due città a bordo dei mezzi pubblici in modo da non essere individuato mentre si confondeva tra altre persone. Tramite dichiarazioni di testimoni e pedinamenti è stato accertato che lo spaccio si verificava soprattutto nelle zone centrali di Prato e nella zona del Soccorso, dove probabilmente altri spacciatori si rifornivano. Nell'occhio delle indagini anche la zona di San Quirico nella piana di Firenze dove è avvenuto l'arresto.

Al momento dell'intervento della polizia l'uomo ha spontaneamente consegnato i 30 grammi di cocaina che aveva nelle tasche, chiusi in un involucro di cellophane. A seguito della perquisizione sono stati rinvenuti 3mila 300 euro, ritenuti probabile provento di spaccio e dunque sequestrati. Perquisiti anche gli immobili in sua disponibilità dove sono stati sequestrati altri 43 grammi di droga che si trovavano nascosti in un materasso. A carico del 54enne sono emersi inoltre numerosi precedenti e condanne connessi allo spaccio di stupefacenti avvenuti dal 2004 in varie province d'Italia. L'arresto è stato convalidato nel processo per direttissima al tribunale di Firenze ed è stato disposto all'uomo l'obbligo di dimora a Campi Bisenzio, con presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e permanenza serale nell'abitazione.