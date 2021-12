Ultimo Consiglio comunale a Empoli: si parla dell'allestimento Città del Natale

Il Consiglio Comunale di Empoli si riunisce ancora una volta martedì 21 dicembre 2021, alle 18.

L’assemblea consiliare si svolgerà in presenza nell’aula al primo piano del palazzo Municipale di Via Giuseppe del Papa, 41, presieduta da Alessio Mantellassi.

La seduta potrà essere seguita sull’apposita piattaforma https://empoli.consiglicloud.it e sul canale social Facebook.

Tutti i membri dell’assemblea consiliare, sindaco, assessore e assessori, presidente del Consiglio Comunale, consigliere e consiglieri comunali dovranno esibire la certificazione verde al personale incaricato.

Di seguito i punti all’ordine del giorno:

1.Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

2.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli D'Italia - Centrodestra per Empoli relativa a furti e spaccio nei dintorni delle scuole superiori.

3.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune relativa a: costi Città del Natale.

4. Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA). Esame delle osservazioni e approvazione definitiva.

5.Verbale della seduta del Consiglio Comunale n. 3 del 29.03.2021 – Approvazione.

6.Verbale della seduta del Consiglio Comunale n. 5 del 10.05.2021 – Approvazione.

7.Verbale della seduta del Consiglio Comunale n. 7 del 21.06.2021 – Approvazione.

8.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Lega Salvini Empoli relativa a diritto alla bigenitorialità "La panchina blu".

9.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli D'Italia -Centrodestra per Empoli relativa a APE in città.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa