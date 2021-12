Bullismo, studente picchiato a Ponsacco: il Comune sospende lo scuolabus per i responsabili

Un grave episodio di bullismo si è verificato mercoledì scorso a Ponsacco. Un aggressione ai danni di un ragazzo delle scuole medie sarebbe avvenuta dopo la campanella di fine giornata, a bordo del trasporto scolastico. Secondo le ricostruzioni il giovanissimo sarebbe stato picchiato da un gruppo di 6 o 7 coetanei, che lo avrebbero trattenuto da dietro colpendolo con pugni sul volto fino al fianco, causandogli una frattura alle costole. Il giovane da quanto si apprende, dopo essere stato in ospedale dovrà riguardarsi per alcuni giorni. Intanto, mentre proseguono gli accertamenti dei carabinieri, il comune di Ponsacco ha preso provvedimenti sospendendo per 4 mesi lo scuolabus per i responsabili dell'aggressione.

Un episodio violento che ha provocato reazioni nell'opinione pubblica del territorio e i commenti di stampo politico. Il gruppo "Insieme CambiAMO Ponsacco" ha commentato la vicenda parlando di integrazione in una nota: "I programmi di integrazione, quelle che piacciono tanto alla alle amministrazione di sinistra, risultano puntualmente fallimentari perché sono fondati sull’assistenzialismo buonista e questo ne è l’ennesima dimostrazione. Noi siamo dell’idea che, dopo un episodio del genere tale servizio debba essere revocato e non soltanto sospeso". Il gruppo consiliare prosegue, affermando che "l'integrazione deve invece passare dal rispetto delle regole, quelle che valgono per tutti, altrimenti si genera un circolo vizioso e paradossale in cui certe comunità ottengono meccanismi premiali in virtù dei loro comportamenti scorretti. Tutto ciò che è un pericolo per la comunità Ponsacchina, il sindaco e la giunta, hanno l’obbligo morale di attuare qualsiasi forma di tutela per la comunità stessa. Consapevoli che l’amministrazione non ha un potere giudiziario, ma gestisce i servizi, quindi invitiamo la stessa a diffidare gli aggressori dall’utilizzo di questo trasporto scolastico". Espressa inoltre solidarietà alla giovane vittima dell'episodio di bullismo e alla sua famiglia.

Solidarietà espressa anche dall'altra ala politica ponsacchina, il Pd che in una nota afferma: "Tutte le forze politiche di maggioranza intendono innanzitutto esprimere la massima vicinanza al bambino aggredito ed ai suoi familiari. Ponsacco è una comunità civile nella quale non c'è posto per fenomeni di bullismo come quello accaduto, la cui gravità è tale da richiedere di essere trattata con grande serietà da parte di tutti". Condivisa dal Pd di Ponsacco la decisione dell'amministrazione di sospendere il servizio di trasporto scolastico per i responsabili, "certamente dovranno essere affiancati progetti a supporto del disagio giovanile e sul piano educativo" affermano. "Proprio per questo daremo il nostro appoggio alla giunta per mettere in campo azioni efficaci contro il bullismo, lavorando in rete con la scuola e le famiglie. Condividiamo inoltre l’appello che la nostra sindaca ha rivolto sia agli alunni che ai genitori di non aver paura a denunciare fatti come questi e qualsiasi atto di bullismo o minaccia che possano verificarsi, poiché le denunce sono fondamentali per poter intervenire con certezza ed efficacia. Sicuramente alla luce di questo episodio saranno prese ulteriori misure di sorveglianza sui pullman da estendere anche per le scuole medie".