Elezioni provinciali, il nuovo consiglio di Lucca tra novità e conferme

Sei seggi alla lista di centrosinistra “Provincia Civica Democratica e Progressista con Menesini”; tre alla lista ‘centrista’ denominata “In Provincia” e tre alla lista “Centrodestra e Civiche per la provincia di Lucca”.

E’ questa la composizione ufficiale del nuovo Consiglio provinciale di Lucca espressione del responso delle urne a seguito delle elezioni svoltesi ieri (sabato 18 dicembre 2021) per il rinnovo del Consiglio provinciale che era in carica dal 16 dicembre 2019.

Oggi – domenica 19 dicembre 2021 – l’Ufficio elettorale della Provincia di Lucca presieduto dal Direttore e segretario generale Roberto Gerardi, è tornato a riunirsi di prima mattina per perfezionare le operazioni, applicare gli indici di ponderazione ai voti espressi e proclamare i 12 eletti alla carica di consigliere provinciale.

Si trattava di una consultazione elettorale di secondo livello che non riguardava l’elezione del presidente (Luca Menesini è stato rieletto nel 2019 e la carica dura 4 anni - ndr) che ha chiamato al voto 475 amministratori del territorio tra sindaci e consiglieri comunali. Un Corpo elettorale derivato dai 33 Comuni del territorio: 10 amministrazioni civiche che votavano nel seggio di Lucca, 16 Comuni per la sottosezione in Garfagnana e 7 infine in Versilia.

La consultazione elettorale - svoltasi dalle 8 alle 20 di ieri 18 dicembre - era organizzata su tre sedi sia per evitare assembramenti, sia per favorire la partecipazione degli aventi diritto al voto. Oltre al seggio principale allestito a Palazzo Ducale a Lucca, infatti, sono state attivate le due sottosezioni di Castelnuovo Garfagnana (sede dell’Unione dei Comuni della Garfagnana in via Vittorio Emanuele 9); e di Viareggio (Villa Argentina in via Vespucci 44). Costituiti anche alcuni “seggi speciali” per dare la possibilità del voto domiciliare ad alcuni amministratori grazie al sostengo della Misericordia di Castelnuovo Garfagnana, della Croce Rossa di Viareggio e della Croce Verde di Lucca.

L’affluenza complessiva alle urne in questa tornata elettorale è stata dell’89,26% (424 votanti su 475 aventi diritto); dato leggermente superiore all’89% del 2019 (elezioni presidente e rinnovo consiglio), mentre nel 2017 era stata più bassa: 76,30 per cento (rinnovo solo del consiglio). Nel 2015 quando ci furono le prime elezioni di secondo livello per presidente e consiglio l’affluenza al voto fu dell’84%.

Per la consultazione elettorale, come stabilito dalla Legge Delrio, ogni elettore (sindaco o consigliere comunale) poteva esprimere solo il voto per uno dei candidati alla carica di consigliere provinciale. Ricordiamo che le elezioni di 2° livello prevedono l’applicazione degli indici di ponderazione dei voti per l’elezione dei nuovi organi amministrativi provinciali. Indici che fanno riferimento alle fasce demografiche di appartenenza dei Comuni.

Più nel dettaglio al seggio di Lucca hanno votato 148 amministratori su 164 (90,2%); a Castelnuovo Garfagnana 162 votanti (88%) su 184; a Viareggio 114 votanti (89,7%) su 127.

Il responso delle urne è stato di 115 voti (di cui 25.449 ponderati) per la lista n. 1 “Centrodestra e Civiche per la provincia di Lucca”; di 95 voti (20060 ponderati) per la lista n. 2 “In Provincia” ; e di 212 voti (45585 ponderati) per la lista n. 3 “Provincia Civica Democratica e Progressista con Menesini”.

I voti senza preferenza nei tre seggi sono stati in tutto 12.

Il nuovo Consiglio provinciale di Lucca formato da 12 consiglieri – in base ai voti e all’applicazione degli indici di ponderazione - risulta quindi composto dai seguenti amministratori eletti:

Lista “Centrodestra e Civiche per la provincia di Lucca”: Ilaria Benigni, Matteo Petrini e Riccardo Giannini.

Lista “In Provincia”: Marco Remaschi, Lorenzo Alessandrini e Chiara Consani.

Lista “Provincia Civica Democratica e Progressista con Menesini”: Patrizio Andreuccetti, Sara D’Ambrosio, Andrea Carrari, Teresa Leone, Iacopo Menchetti e Nicola Conti.

Fonte: Provincia di Lucca - Ufficio stampa