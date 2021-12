Perde l'equilibrio e sbatte la testa, soccorsa un'anziana a Ponte a Egola

Come molti era in visita ai mercatini di Natale quando camminando avrebbe perso l'equilibrio sbattendo la testa. Brutta caduta per una signora anziana nella tarda mattinata di oggi a Ponte a Egola, nella centrale piazza Spalletti dove è in corso l'evento natalizio della frazione.

Ad intervenire alla manifestazione per soccorrere la donna un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Montopoli in Val d'Arno. Da quanto si apprende, probabilmente per lo spavento e per il trauma dovuto dall'aver sbattuto la testa, la signora era in stato confusionale e non ricordava precisamente cosa le fosse appena successo.

Dopo una prima medicazione, gli operatori intervenuti hanno trasportato la donna in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli per le cure del caso.