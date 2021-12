Spray al peperoncino in discoteca a Firenze, centinaia gli evacuati: indagini in corso

Attimi di confusione nel cuore della notte tra sabato e domenica in una discoteca di Firenze, dove ignoti hanno spruzzato dello spray al peperoncino, causando l'evacuazione. È successo all'Otel alla presenza di centinaia di persone.

La sostanza rilasciata dallo spray ha provocato irritazioni, lacrimazioni e colpi di tosse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 che ha medicato una decina di clienti, alleviando il bruciore agli occhi con una soluzione idrica. Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire al responsabile del gesto, le cui cause sono ignote. Non è escluso che chi abbia spruzzato lo spray al peperoncino cercasse di provocare confusione per mettere a segno dei furti.