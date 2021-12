Affidati lavori di riqualificazione di Ciclilandia a Tirrenia

Il Comune di Pisa ha affidato alla ditta Impresa Slesa spa di Ponsacco i lavori per riqualificare il parco pubblico di Ciclilandia, a Tirrenia. L’intervento, finanziato con risorse comunali, ha un costo di circa 185mila euro. La partenza dei lavori è prevista entro il mese di febbraio 2022, per una durata complessiva stimata di circa 5 mesi. Il parco di Ciclilandia era già stato oggetto in primavera di un primo intervento di manutenzione straordinaria. I lavori avevano consentito di rendere fruibile l’area come parco pubblico nella parte attestante piazza dei Fiori. Con il nuovo intervento saranno realizzate opere di manutenzione straordinaria su alberature, arbusti e pavimentazione allo scopo di rendere fruibile l’intera area per la prossima stagione estiva.

"Con questo intervento - dichiara l’assessore al verde urbano Raffaele Latrofa - vogliamo rendere nuovamente fruibile e accogliente uno spazio che chi ci ha preceduto ha lasciato abbandonato all’incuria e al degrado, restituendo così a residenti e turisti un luogo di aggregazione che ha fatto parte dell’infanzia di tanti cittadini pisani. L’avvio dell’intervento è previsto per il mese di febbraio e sarà concluso entro la prossima stagione estiva. Grazie a questo intervento e alla vicinanza in zona di parcheggi pubblici, l’area risulterà, inoltre, idonea ad accogliere un numero importante di persone e a essere utilizzata come location per eventi e iniziative varie. Proseguiamo – conclude Latrofa – nel nostro percorso di riappropriazione degli spazi pubblici abbandonati per metterli di nuovo al servizio dei cittadini".

La ‘città della bici’ è un luogo storico del litorale coi suoi quattro chilometri di piste ciclabili immerse in 23mila metri quadrati di pineta, attrezzate con segnaletica, semafori, 150 mezzi a pedali e ‘mini vigili’, pronti a controllare e multare (la multa consisteva in 10 minuti di fermata obbligatoria). L’area è passata da alcuni anni al Comune di Pisa dopo un’intesa con Tirrenia Investimenti srl, la società privata che ne era proprietaria.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa