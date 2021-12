Lo hanno abbracciato in strada con la scusa di fargli gli auguri di Natale, poi gli hanno rubato dalla giacca il portafoglio con 75 euro e documenti. Ad aggirare l'uomo, 80 anni, sono stati due giovani. L'episodio è avvenuto ieri mattina a Firenze in via Romagnosi. Sul caso indaga la polizia, intervenuta sul posto.