Basket, i risultati del vivaio gialloblu: Castelfiorentino fa incetta di vittorie

Ancora un weekend di vittorie per il vivaio gialloblu.

Under 16 Silver

Prosegue la marcia dell’Under 16 che alla prima giornata di ritorno espugna il parquet di Chiusi per 47-95 portando a casa la terza vittoria consecutiva e mantenendosi in scia con la capolista Virtus Siena. Gara subito indirizzata, con i gialloblu che allungano chiudendo il primo quarto sul 13-30 e andando poi al riposo lungo sul 26-46. Una forbice che si allarga ancora nella terza frazione, quando un nuovo break da il via alla fuga definitiva, così nell’ultimo quarto serve soltanto amministrare. Prossimo appuntamento sabato 10 gennaio alle 17.30 al PalaBetti per il big match contro la Virtus Siena.

SAN GIOBBE CHIUSI – ABC CASTELFIORENTINO 47-95

Parziali: 13-30, 13-16, 7-29, 14-20

Tabellino: Viviani 12, Rosi 24, Lilli 14, Bartolini 9, Ticciati 7, Damiani 17, Carzoli 2, Vallerani 2, Bernardoni 1, Vefa 2, Marchetti 5, Leti. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

Under 15 Eccellenza

Dopo il derby, anche lo scontro al vertice si tinge di gialloblu. L’Under 15 espugna il PalaEstra della Mens Sana Basketball 71-86 confermandosi capolista in solitaria del proprio girone. Dopo un avvio tutto in salita, con Siena brava a punire gli errori castellani, il primo quarto si chiude sul 20-18. Nella seconda frazione, dopo aver impattato a quota 31, un altro calo gialloblu permette ai padroni di casa di allungare nuovamente e andare all’intervallo sul 44-37. Nella ripresa, però, arriva puntuale la reazione castellana con l’Abc che alza l’intensità in difesa e ribalta completamente l’inerzia piazzando un break di 10-28 che vale il 54-65 al 30′. Un vantaggio che i gialloblu sono bravi ad amministrare nell’ultimo quarto, tenendo alto il ritmo e portando a casa l’atteso scontro al vertice. Prossimo impegno mercoledì 12 gennaio alle 19.30 per la prima giornata di ritorno sul parquet della Virtus Siena.

MENS SANA BASKETBALL – ABC CASTELFIORENTINO 71-86

Parziali: 20-18, 24-19, 10-28, 17-21

Tabellino: Ticciati 16, Zecchi, Carzoli 19, Grassi, Bufalini 5, Filomeno 8, Vallerani 13, Niccolini, Casadei, Leti 9, Marchetti, Borghesi 16. All. Mostardi. Ass. Corbinelli, Ciampolini.

Under 14 Elite

Partita senza storia per il gruppo Under 14 che chiude agilmente la pratica Firenze 2 con un perentorio 101-37 e si mantiene dunque imbattuto e al primo posto del proprio girone. Gara mai in discussione e sempre ampiamente gestita dai gialloblu che scappano nella prima frazione piazzando un break di 38-8 e nei successivi tre periodi di gioco devono soltanto amministrare.

Prossimo appuntamento sabato 8 gennaio alle ore 15 sul parquet del Pino Firenze.

ABC CASTELFIORENTINO – FIRENZE 2 101-37

Parziali: 38-8, 19-6, 26-10, 18-13

Tabellino: Garbetti 2, Agbegninou 14, Bianchi 2, Baldi 10, Zecchi 39, Bonora 8, Ciulli 4, Bini 6, Pieri 12, Marzi, Bufalini 4, Grozav. All. Mostardi. Ass. Cantini.

Under 13

Si chiude con una grandissima vittoria la prima fase del campionato Under 13 con i gialloblu che si impongono sul Poggibonsi Basket per 55-30 confermadosi al secondo posto del proprio girone dietro l’imbattuta Sancat. Una gara che i gialloblu approcciano al meglio indirizzando la sfida nella prima frazione grazie ad un parziale di 21-2. Nel secondo periodo il match a si fa più equilibrato, con la truppa castellana brava a difendere il vantaggio accumulato, finchè nella ripresa un nuovo break vale la fuga definitiva.

Adesso sosta natalizia in attesa del calendario della seconda fase.

ABC CASTELFIORENTINO – BASKET POGGIBONSI 55-30

Parziali: 21-2, 8-7, 19-9, 7-12

Sono scesi in campo: Matteuzzi, Matteini, Rosi, Ippolito, Consiglio, Barnini, Fedeli, Simoncini, Zampacavallo, Costantini, Poggesi, Chesi. All. Bruni. Ass. Mostardi.

Minibasket

Doppia vittoria per i due gruppi Scoiattoli 2013/2014 scesi in campo nel weekend del Minibasket gialloblu. Il gruppo Blu espugna il parquet del Santo Stefano Campi vincendo quattro tempini a fronte di due persi, mentre il gruppo Giallo si impone al PalaBetti sul Baloncesto portando a casa tre tempini, perdendone due e pareggiandone uno. Adesso sosta natalizia per poi ripartire a gennaio anche con le seconde fase dei gruppi Esordienti e Aquilotti.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa