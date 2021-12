Biblioteca San Giorgio, appuntamento con lo scrittore Paolo Nori

A tre anni dall'apprezzatissimo “pubblico discorso” Le biblioteche e le agenzie ippiche, tenuto in occasione dell'undicesimo compleanno della biblioteca San Giorgio, mercoledì 22 dicembre alle ore 17 nell'auditorium Terzani torna Paolo Nori.

Noto anche come traduttore dal russo, Nori è soprattutto uno dei pochi scrittori italiani a saper giostrare sui toni dell'umorismo. Un umorismo paradossale nutrito di malinconia e letterarietà, a tratti davvero irresistibile.

È infatti per concludere con un sorriso un anno senza dubbio difficile per tutti che la biblioteca San Giorgio e il Festival “L'anno che verrà: i libri che leggeremo” invitano tutti i cittadini al principale appuntamento del calendario degli eventi natalizi in biblioteca, affidando a Paolo Nori il proprio, decisamente originale, discorso di fine anno, il cui titolo è Come parliamo quando parliamo d'amore .

L'accesso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili e si può entrare in auditorium solo esibendo il Green pass rafforzato.

Paolo Nori, nato a Parma nel 1963 ha scritto numerosi libri tra cui: Bassotuba non c’è, Spinoza, Diavoli, Si chiama Francesca questo romanzo, Manuale pratico di giornalismo disinformato, Fare pochissimo, I russi sono matti: Corso sintetico di letteratura russa 1820-1991.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa