Compiono mezzo secolo di vita le Ceramiche Virginia di Montespertoli

Questa mattina il sindaco Alessio Mugnaini insieme al Consigliere Regionale Enrico Sostegni e all'Assessore comunale alle Attività Produttive Paolo Vignozzi hanno festeggiato il 50° anno di attività della nota azienda di ceramiche artistiche "Ceramiche Virginia".

L'azienda è presente nei principali mercati di riferimento della ceramica grazie anche alla capacità di abbinare la ricerca continua e incessante di nuovi stili e tendenze con la capacità di preservare inalterate nel tempo le tecniche manuali dell'antica arte ceramica sta diventando sempre più un'eccellenza del Made in Italy.

"Le ceramiche Virginia da oltre 50 anni contribuiscono a promuovere il nome di Montespertoli nel mondo e dobbiamo essere orgogliosi del lavoro che fanno. Si tratta di un azienda radicata sul territorio che anche in questi anni difficili sta guardando al futuro con la voglia di crescere." racconta il Sindaco Alessio Mugnaini

Ceramiche Virginia è uno dei principali esportatori della nostra zona ed è presente in tanti mercati stranieri con prodotti che nascono con un altissimo grado di personalizzazione per i clienti, cosa che ha permesso all'azienda di avere un portfolio ricco e variegato.

"Per un amministrazione pubblica è impossibile guardare allo sviluppo del territorio senza un dialogo costante con le imprese che lo popolano e Montespertoli è un territorio che sì ha una forte vocazione agricola ma che è anche costellato di tante eccellenze artigiane e produttive come Ceramiche Virginia", conclude il aindaco.

"Congratulazioni per i 50 anni d'attività delle Ceramiche Virginia, che operano in uno dei settori che più caratterizzano la produzione della nostro territorio." aggiunge il Consigliere Comunale Enrico Sostegni "Questa azienda dimostra che coniugare la tradizione con l'innovazione, nella ricerca continua di nuove soluzioni adatte all'evolversi del settore sia un punto di forza per diventare e restare un'eccellenza del Made in Italy, nonostante il periodo difficile trascorso a causa del Covid."

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa