Coop.Fi Siena Grondaie, il cardinale Lojudice sostiene #Coopforafrica

Continua la campagna di raccolta fondi #Coopforafrica, per favorire la vaccinazione e la lotta al Covid in Africa. Oggi a Siena è intervenuto presso il Coop.Fi Grondaie anche il Cardinale dell'Arcidiocesi di Siena, Colle Val d'Elsa e Montalcino, Augusto Paolo Lojudice. Alla presenza della presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, Daniela Mori e del presidente della sezione soci Coop di Siena, Giampiero Pacchierotti, il Cardinale ha ribadito l'importanza di impegnarsi per chi in questo momento ha meno strumenti per difendersi dalla pandemia e rischia di pagarne il prezzo più caro.

#coopforafrica infatti è la campagna di raccolta fondi per favorire la vaccinazione e la lotta al Covid in Africa che vede le cooperative di consumatori italiane, fra cui Unicoop Firenze, al fianco di tre realtà umanitarie fortemente impegnate sul versante della solidarietà internazionale, come l’Agenzia ONU per i Rifugiati-UNHCR, la Comunità di Sant‘Egidio e Medici Senza Frontiere. Tutte e tre le organizzazioni già sono attive sul territorio africano per favorire la vaccinazione. Ciononostante in Africa solo il 7% della popolazione ha ricevuto una dose di vaccino, le persone nella maggior parte dei casi non hanno la possibilità di scegliere e il Covid 19 continua a fare paura. L’obiettivo della campagna #coopforafrica è superare un milione di euro, una cifra necessaria per vaccinare circa 250.000 persone. Un modo per contribuire a mettere in sicurezza i Paesi più poveri del mondo, dove la pandemia si scarica su sistemi sanitari fragili e insufficienti e neutralizzare il più possibile un virus in fase di mutazione, partendo dal presupposto che nessuno si salva da solo di fronte al Covid-19.

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio stampa