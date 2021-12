Elezioni provinciali di Pistoia: presidenza al centrosinistra, consiglio al centrodestra

Cambiano gli equilibri politici a seguito delle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale pistoiese. Un piccolo cambiamento, ma sufficiente per sposare l’ago della bilancia, visto che su 10 seggi, 5 sono andati alla lista di centrodestra "Provincia per tutti", che alle precedenti elezioni ne aveva conquistati 4; i "Democratici e progressisti", al contrario, calano da 5 a 4, perdendo la maggioranza relativa. Stabile la lista civica "Provincia Pistoia civica", che conferma il seggio “uscente”.

Si delinea quindi una situazione particolare nel consesso provinciale, con un presidente di centrosinistra – Luca Marmo, in carica fino al 2023 – che dovrà fare i conti con una maggioranza consiliare di centrodestra e in linea con la guida politica di Pistoia, Serravalle Pistoiese, Abetone Cutigliano, Agliana, Chiesina Uzzanese e Marliana.

I nuovi consiglieri provinciali: per "Provincia per tutti" Oliviero Franceschi, Patrizia Manchia, Francesca Capecchi, Andrea Tonarelli e Lorenzo Vignali; per "Democratici e progressisti" Lisa Amidei, Ferdinando Betti, Nicola Tesi, Gabriele Giacomelli; per "Provincia Pistoia civica" Zaira Vinci.