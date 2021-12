Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer, donazione dalla Scuola Marescialli dei carabinieri

Il 20 dicembre una rappresentativa degli Allievi dei Corsi Triennali in atto presso la Scuola Marescialli di Firenze, accompagnati dal Comandante del 1° Reggimento Allievi Marescialli, Colonnello Cristiano Desideri, è stata ricevuta dal Segretario Generale della Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer, Dott. Alessandro Benedetti: scopo della visita, quello della consegna di un contributo in denaro da destinare ai piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico fiorentino, che gli Allievi hanno voluto spontaneamente lasciare sia per l'attività altamente meritoria dell'Istituto nel campo sanitario e della ricerca scientifica, sia come segno tangibile in ricordo del loro passaggio dalla città di Firenze