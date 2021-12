Galligani ancora segretario Pd Pistoia: "Alleanza principale è con le persone"

Si chiude con l’elezione del Segretario provinciale Pier Luigi Galligani la fase congressuale del Partito Democratico di Pistoia. L’assemblea provinciale che si è svolta domenica mattina, convocata al "Toscana Fair" di Pistoia, ha ufficializzato i risultati dei congressi di Circolo che si sono svolti dal 18 novembre al 10 dicembre: ha partecipato al voto il 55% degli aventi diritto e Galligani è stato eletto con l’85% dei consensi.

Nel corso della riunione sono stati eletti, all’unanimità, anche Tommaso Del Guasta come Presidente dell’Assemblea, Maurizio Bardini tesoriere del partito provinciale, la Commissione di garanzia ed è stata nominata la direzione provinciale.

Il nuovo mandato di Galligani vedrà il partito impegnato per affrontare le elezioni della prossima primavera. Inoltre il Segretario ha annunciato che andranno avanti le attività per rafforzare il partito a livello locale e per ulteriori momenti di approfondimento e analisi programmatica come i tavoli di lavoro organizzati dal partito provinciale e le “Agorà Democratiche”.

Galligani ha aperto l’intervento ringraziando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il suo impegno al servizio del Paese, poi si è concentrato sulla proposta politica del PD con uno sguardo rivolto alla coalizione da costruire: "Il Partito Democratico sarà il perno di un'alleanza larga di centrosinistra, in grado di mettere al centro idee ambiziose e programmi di cambiamento. Siamo pronti ad affrontare la sfida delle urne con coraggio, forti delle nostre idee e dei nostri valori. L’alleanza più importante che vogliamo siglare è quella con le persone e coi loro bisogni; non imporremo veti e non abbiamo intenzione di subirne", ha detto.

Nei prossimi giorni sarà nominata anche la Segreteria provinciale, l’organo esecutivo che insieme a Galligani guiderà il partito nei prossimi anni.

Nelle scorse settimane si sono rinnovate anche le cariche per i congressi Pd territoriali. Lo scorso 4 dicembre 2021 si sono svolti i Congressi del Partito Democratico di Monsummano Terme, i quali hanno visto l’elezione di Andrea Mariotti alla carica di nuovo Segretario comunale, Maurizio Venier è riconfermato Segretario del Circolo del Centro, anche Tommaso Del Guasta è stato confermato Segretario al Circolo di Vergine dei Pini, a Cintolese è stato eletto Alberto Bruzzani.

Fonte: Pd Pistoia