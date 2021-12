Dopo due anni di stop, giovedì 16 dicembre l’iconico XMAS PARTY firmato enrico brogi AD è tornato protagonista in una location nuova e di grande valore per l'agenzia, la nuova sede operativa.

L’agenzia creativa fondata dallo stesso Brogi ha continuato in modo costante e sempre nuovo l’attività di comunicazione, nonostante il lockdown e il contesto difficile provocato dal Covid-19.

Nel momento storico in cui la tendenza del lavoro era quella dello smart working, la enrico brogi AD ha deciso di investire nel proprio spazio, infatti a gennaio 2020 ha trasferito le proprie sedi in una nuova

location nella zona industriale di Terrafino a Empoli.

"Ci piace pensarlo come un laboratorio di idee, uno spazio dove far nascere nuove opportunità per i nostri clienti", così descrive la nuova sede Virginia Brogi project manager dell'azienda.

Si tratta di un open space di oltre 300mq con sala posa e spazi pensati al lavoro in team.

"Con l'avvento della pandemia abbiamo sempre piú sentito la necessita di offrire ai nostri clienti un servizio completo, che tocca tutti i rami della comunicazione e dell'estetica", commenta Enrico Brogi,

fondatore dell'azienda.

"Siamo un gruppo giovane sempre in continua crescita, amiamo il nostro lavoro e lo facciamo con passione, la comunicazione non dorme mai e ci piace anticiparne i passi" così descrive il lavoro dell'agenzia Andrea Squarcini, Art Director.

La enrico brogi AD ha ampliato la propria squadra ed è in costante ricerca di nuovi punti di vista: "Collaboriamo con le più prestigiose scuole di fashion e Marketing come POLIMODA, MARANGONI ecc…

per reclutare nuovi giovani talenti da inserire nella nostra squadra, crediamo molto nelle persone e nelle nuove collaborazioni".